تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Reno 2 بكاميرة رباعية وشاشة Dynamic AMOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن إصدارها الجديد Reno 2 الذي ينطلق بكاميرة خلفية رباعية، مع معالج Snapdragon 730 وسعر 515 دولار تقريباً.

ينطلق هاتف Reno 2 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.55 إنش تدعم دقة عرض Full HD بلس، مميزة بإطارات نحيفة حيث تشغل الشاشة 93.1% من إطار الهاتف.

يدعم هاتف OPPO Reno 2 رقاقة معالج Snapdragon 730، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويضم تقنية Game Boost 2.0 للألعاب، كما يعمل بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ColorOS 6.

وفي الكاميرة الخلفية يضم هاتف OPPO Reno 2 مستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل يدعم تكبير hybrid حتى 5 مرات، أو تكبير رقمي حتى 20 مرة، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات mono.

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كما تأتي الكاميرة الخلفية بنمط تثبيت متطور لتسجيل الفيديو، مع OIS و EIS، ونمط متطور للتصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة، كما تدعم كلاً من الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل فيديو Bokeh، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بتصميم منبثق Shark fin، حيث تؤكد شركة Oppo على دعم آلية الكاميرة الفتح والغلق حتى 200 ألف مرة.

هاتف OPPO Reno 2 يدعم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما ينطلق بتصميم زجاجي 3D متدرج، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO Reno 2 للحجز المسبق بدءاً من 10 من سبتمبر بسعر 515 دولار تقريباً، مع إختيارات في ألوان الأزرق، والأسود، كما ينطلق للأسواق في 20 من سبتمبر.

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