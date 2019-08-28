تسريب الأسعار والمواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 8 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro يوم غد الخميس الموافق لـ 29 أغسطس. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد لا يستعرض لنا فقط المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 8 Pro، وإنما يكشف لنا عن أسعار مختلف إصدارات هذا الهاتف.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف Redmi Note 8 Pro سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 5 وتمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبغ دقتها 20 ميغابكسل.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Redmi Note 8 Pro سيضم المعالج الثماني النوى MediaTek Helio G90T الأحدث من شركة MediaTek، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وإلى جانب ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Redmi Note 8 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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التسريب الجديد كشف لنا أيضًا أن الهاتف Redmi Note 8 Pro سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W بإستخدام USB Power Delivery. عملية الشحن ستتم من خلال منفذ USB Type-C مع العلم بأن الهاتف سيضم أيضًا منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي بجانب منفذ الشحن.

وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا تسريبات اليوم كذلك أن نسخة 6GB/128GB من الهاتف Redmi Note 8 Pro ستكلف المستهلكين ما يعادل 250 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 295 دولار أمريكي. أما بخصوص الهاتف Redmi Note 8 العادي، فقد تردد أنه سيكلف ما يُعادل 168 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB.