مبيعات سلسلة هواتف Honor 9X Series تكسر حاجز 3 ملايين وحدة في أقل من شهر

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أن سلسلة هواتف Honor 9X Series ستأتي لخلافة سلسلة هواتف Honor 8X Series الناجحة، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة بفخر أن سلسلة هواتف Honor 8X Series هي سلسلة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في تاريخ Honor. لقد تم بيع 15 مليون وحدة، منها 10 ملايين وحدة في الأيام الـ 173 الأولى، ويبدو الآن أن سلسلة هواتف Honor 9X Series في الطريق الصحيح لتحطيم هذا الرقم القياسي.

في أول 29 يومًا بعد إطلاق الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في الصين، تمكنت الشركة من بيع 3 ملايين وحدة، وهذا ما يعني بأن العلامة التجارية الفرعية Honor تقوم ببيع أكثر 100 آلف وحدة يوميًا.

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ليس من المفاجئ أن تحصد هذه الهواتف تلك المبيعات القوية، فهي تأتي بالمعالج HiSilicon Kirin 810 المتوسط الأحدث من شركة Huawei، وما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية. ويمكنك الحصول على إثنتين أو ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية نظرًا إلى أن الهاتف Honor 9X Pro يضم كاميرا إضافية واسعة الزاوية.

وعلاوة على ذلك، فقد قررت Honor في الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro عدم تشويه الشاشة الكبيرة في كلا الهاتفين من خلال تزويدها بالقطع أو الثقب، فهي قررت تزويد هذين الهاتفين بكاميرات أمامية منبثقة لتجنب ذلك. قد تبدو المواصفات جذابة، ولكن السعر والتلميح الطفيف للوطنية يعززان مبيعات الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في الصين. وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فالسعر يبدأ من 210$ ويرتفع ليصل إلى 335$، إعتمادًا على اللون ومقدار الذاكرة المُختارة.