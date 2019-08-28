الطلاء المزدوج اللون للهاتف Huawei P30 يظهر في براءات إختراع جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى مكتب براءة الإختراع الأوروبي طلبات للحصول على لونين جديدين للهاتف Huawei P30. أحدهما يكاد يكون متدرجًا، والآخر عبارة عن طلاء ثنائي اللون يذكرنا بنسخة الباندا من الهاتف Google Pixel 2 XL.

النسخة المتدرجة اللون هي نسخة متفرعة من نسخة Breathing Crystal من الهاتف Huawei P30، على الرغم من أنه إذا نظرت عن كثب، فسوف ترى أنها تستخدم تصميم اللون المزدوج بحيث يتم عرض الثلث العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف بلون مختلف ومنفصل عن اللون المستخدم في الجزء المتبقي.

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تم تقديم الطلبات لمكتب براءات الإختراع في الإتحاد الأوروبي من قبل شركة Huawei في أواخر شهر مايو وتم نشرها قبل بضعة أيام. يشير هذا إلى أن شركة Huawei تستعد على الأرجح للإعلان عن الألوان الجديدة للهاتف Huawei P30 في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين. ولحد الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف Huawei P30 Pro سيحصل على ألوان جديدة أيضًا أم لا.

بالمناسبة، قامت شركة Huawei بشيء مماثل في نسخة العام الماضي من معرض IFA، فهي كشفت النقاب عن أربعة ألوان جديدة للهاتف Huawei P20 Pro آنذاك. ونتيجة لذلك، فلا تتفاجأ في حالة إذا قررت الشركة الصينية الكشف عن ألوان جديدة من أجل الهاتف Huawei P30 في نسخة هذا العام من نفس المعرض.