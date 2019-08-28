Realme تشوق لقدوم هاتف جديد في اليوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، علمنا أن شركة Realme تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة قريبًا بعدما نشرت الشركة صورة تشويقية تعرض فيها ديناصور داخل بيضة وليس أكثر من ذلك. الآن، قررت الشركة الصينية الظهور مرة أخرى من خلال نشر إعلانها التشويقي الثاني في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. يحتوي الملصق الجديد على ورقة لعب وبالنظر إلى أن هذه الورقة تحمل الحرف Q، فهناك إعتقاد بأن سلسلة الهواتف الجديدة ستحمل على الأرجح إسم Realme Q.

يكشف الجزء العلوي من الصورة أيضًا عن تاريخ الإعلان الرسمي المحدد في 4 سبتمبر إلى جانب الرقم 119. وعلى غرار سلسلة هواتف Realme 5 Series، فينبغي ترجمة هذا الرقم إلى مقدار زاوية المشاهدة التي ستوفرها الكاميرا الواسعة الزاوية في الهاتف. بينما أكد الرئيس التنفيذي للشركة في الهند، السيد Madhav Sheth أن العلامة التجارية تعمل على هاتف جديد يُدعى Realme XT، فنحن نعلم بأنه من المقرر إطلاقه في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون هذا الجهاز الجديد مجرد محاولة من شركة Realme للتشويق لإقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف Realme 5 Series في الصين. من المقرر أن تصدر Realme المزيد من الأدلة في الأسبوع المقبل، لذلك سنراقب الوضع في الأيام التي تسبق 4 سبتمبر.