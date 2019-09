الهاتف Google Pixel 4 يظهر لأول مرة في صور مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا بعض الصور الحاسوبية للهاتف Google Pixel 4 في الشهر الماضي مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على مظهر الهاتف. والآن، نحن هنا مع صور مسربة واقعية يُقال بأنها للهاتف Google Pixel 4 مع العلم بأنها تستعرض لنا الواجهتين الأمامية والخلفية للهاتف.

تتماشى هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة مع الصور الحاسوبية التي حصلنا عليها في الشهر الماضي، ويمكنك رؤية شعار شركة الإتصالات الأمريكية Sprint في الركن الأيمن العلوي من الشاشة، مما يشير إلى أنه يجري إختبار الهاتف على الشبكة الخاصة بهذه الشركة والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها. ويمكنك أيضًا مشاهدة خلفية جديدة هنا، ويؤكد شريط التنقل وزر المساعد الرقمي Google Assistant أن الهاتف يعمل بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

يبدو أن شركة جوجل تخلت عن التصميم المزدوج اللون في الهاتف Google Pixel 4، ولكن الواجهة الخلفية للهاتف لا تزال مصنوعة من الزجاج، وتضم أيضًا وحدة مربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي تحتوي على كاميرتين وفلاش LED. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فسوف يضم الهاتف Google Pixel 4 كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا مُقربة بدقة 16 ميغابكسل.

تظهر لنا هذه الصور أيضًا زر التشغيل باللون الأبيض على الجانب الأيمن من الهاتف أعلى أزرار التحكم بالصوت. عمومًا، من المحتمل أن نسمع المزيد عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في الأسابيع المقبلة.

These images of an alleged Google Pixel 4 just started floating around on Telegram. No idea of the true source or if they're legit. pic.twitter.com/ooPKkDudZA