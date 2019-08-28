شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجربة جديدة للكشف عن أسرار الطاقة المظلمة تصل لنتائج غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العلماء تجربة جديدة مصممة فى الأساس للكشف عن أسرار المادة المظلمة، حيث تبين من خلال نتائجها تفاصيل غريبة قد تنفى ما توصل له الباحثون من قيل، فإن المادة المظلمة هي المسئولة عن واحد من أكبر أسرار الكون وهو ما يثير العديد من التساؤلات حولها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد افترض العلماء أن توسع عالمنا، الذي يستمر في التسارع بشكل غير مفهوم بدلاً من التباطؤ، يرجع إلى وجود طاقة مظلمة، وذلك في نظرية تسمى "القوة الخامسة"، حيث افترض البعض أن الطاقة المظلمة هي القوة الأساسية المتبقية غير المعروفة، ولكن النتائج بينت غير ذلك.

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وتفترض النظرية السابقة أيضًا أن الطاقة المظلمة قد تعمل في الاتجاه المعاكس لقوى الجاذبية، مما يعني أنها تصبح أقوى عند التعامل فى الفضاء، ولكن لاختبار هذه الفرضية، لاحظ العلماء في جامعة إمبريال كوليدج في لندن وجامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، كرة معدنية داخل فراغ تم إنشاؤه في المعمل، وهنا تمكنوا من رؤية كيف تتصرف الذرات الفردية داخل الغرفة.

وتبين من التجربة أنها لم تؤكد النظرية السابقة حول الطاقة المظلمة، إلا أن العلماء يقولون إنها ساعدت في تقليل الاحتمالات، فقد سمحت باستبعاد مجموعة واسعة من النماذج التي تم اقتراحها لشرح طبيعة الطاقة المظلمة.