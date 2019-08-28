شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. وكالة الفضاء الأوروبية تنتهى من إنشاء مستكشف المريخ "روزاليند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وكالة الفضاء الأوروبية من إنشاء مركبة "روزاليند" قبل الموعد المقرر لإطلاقها 2021، وهي مزودة بكاميرا متطورة وعالية الدقة من أجل البحث عن علامات الحياة على المريخ عندما تهبط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من ذلك، إلا أن مهمة ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESO) إلى الكوكب الأحمر يمكن أن تتعطل، حيث إن الاختبارات الناجحة على مظلات المستكشف لم يتم إجراؤها بعد.



مستكشف المريخ

وسيتم وضع المظلات الأسرع من الصوت لمركبة روزاليند خلال وجودها في ولاية أوريجون في نوفمبر كجزء من الاختبارات الأساسية.

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فيما قال بيترو بجليونى، مدير ExoMars في وكالة الفضاء الأوروبية، أن اختبارين في وقت سابق من هذا العام كشفا عن وجود مشاكل في نظام المظلة، مضيفا أن هناك فهمًا لماهية الإجراءات التى يجب تنفيذها لمعالجة الأمر.



مستكشف المريخ 2

ويعود اسم المستكشف إلى اسم العالم البريطاني روزاليند فرانكلين، حيث سيبحث الروبوت ذو الست عجلات عن الحياة على المريخ، وهو مجهز للحفر بطول مترين لأخذ عينات من أسفل السطح، وسيكون المستكشف محمى من بيئة الإشعاع القاسية.

ويحتوى المستكشف على تسع أدوات ستساعد العلماء في إجراء استكشاف تدريجي للكوكب الأحمر، وقد تم تجهيز المستشكف أيضًا بنظام ملاحة مستقل لمساعدته على التنقل بين المواقع بسرعة أكبر من قيادته عن بُعد في الوقت الفعلي من الأرض.