شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يدعمون الكلاب برؤية ليلية خارقة للاستعانة بها فى مكافحة الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح العلماء بجامعة ماساتشوستس فى منح الفئران القدرة على رؤية الأطوال الموجية للضوء القريبة من الأشعة تحت الحمراء لمدة تصل إلى عشرة أسابيع، بفضل حقن جزيئات النانو فى عيونهم، ويقول العلماء الآن إن الكلاب يمكن أن تكون الخطوة التالية.

نقلاً عن الموقع البريطانى "ديلى ميل"، قال الدكتور هان من كلية الطب بجامعة ماساتشوستس: "إذا كان لدينا كلب يمكنه رؤية الأشعة تحت حمراء فيمكنه مطاردة المجرمين والإمساك بهم دون إزعاج الآخرين".

يمكن لمعظم الثديات اكتشاف ضوء الأطوال الموجية بين 400 و 700 نانومتر، وعلى الجانب الآخر فإن ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) له أطوال موجية أطول من 750 نانومتر إلى 1.4 ميكرومتر.

الجدير بالذكر أنه سيتم حقن الجسيمات النانوية فى أعينهم والتى تحتوى على عناصر الأرض النادرة الإربيوم و الإيتربيوم، حيث يمكنهم تحويل فوتونات منخفضة الطاقة من ضوء الأشعة تحت الحمراء القريب إلى ضوء أخضر عالى الطاقة يمكن أن تراه عيون الثديات، من المتوقع أن يكون الإنسان هو الخطوة الثالثة إذا تأكد العلماء من سلامة الإجراء.

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