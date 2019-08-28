شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. الولايات المتحدة تبتكر مواد تختفى بدون أثر للقيام بمهام سرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر حكومة الولايات المتحدة نوعا خاصا من البوليمرت، وهى مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات، يمكن أن تختفى بدون أثر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء إن المادة، التى أعدها باحثون فى الجمعية الكيميائية الأمريكية بناءً على طلب وزارة الدفاع، يمكن استخدامها لنشر أجهزة استشعار إلكترونية وتقديم معدات عسكرية سراً مع عدم ترك أى إشارة إلى أن الجهاز موجود هناك على الإطلاق.

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وقال بول كول قائد الفريق الذى طور المادة، يختفى هذا البوليمر فى لحظة عندما تضغط على زر لتحريك آلية داخلية أو يتعرض للشمس.

ويقول الباحثون إنهم استخدموا نوعًا من البوليمر مع درجة حرارة منخفضة، مما يعنى أن روابطه تتفتت بسرعة عندما تتجاوز درجة معينة، ففى هذه الحالة، استخدم العلماء محفزًا حساسًا للضوء لبدء تحلل البوليمرات، ما يعنى أنه بمجرد تعرض المادة لأشعة الشمس، فإنها تبدأ فى الاختفاء.

وسيسمح ذلك نظريًا بإرسال البوليمر فى الليل، دون ترك أى أثر له عندما تشرق الشمس، كما أنه باستخدام هذه الطريقة، يقول الباحثون أنهم كانوا أيضًا قادرين على ضبط توقيت التحلل لإنشاء مواد ذات عمر افتراضى أطول.

وعلى الرغم من أن البوليمر قد تم دمجه بالفعل فى التكنولوجيا العسكرية إلا أن الباحثين يقولون إنه قد يكون له تطبيقات مدنية أو تجارية أخرى أيضًا.