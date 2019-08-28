شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. نموذج صاروخ Starhopper يرتفع 150 مترا فى اختباره التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخذ إيلون ماسك عدة خطوات إلى الأمام فيما يخص النموذج الأولى لصاروخه "Starhopper" المنتظر للوصول إلى سطح المريخ، حيث تمكن النموذج من إجراء أحد أهم اختباراته بنجاح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انطلقت المركبة النموذجية من موقع اختبار بوكا تشيكا بولاية تكساس لاختبار الطيران غير المقيد البالغ طوله 150 مترًا.



تويتة الاقلاع

وظهرت المركبة الفضائية على شكل برج الماء بعد لحظات من انطلاقها، حيث ارتفعت فوق الأرض دون أى عوائق، فيما يأتى الاختبار الناجح بعد تأجيل شركة SpaceX المحاولة يوم الاثنين للسماح بإجراء فحص فى اللحظة الأخيرة على مشاعل المركبة.

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وكتب إيلون فى تغريدة يهنئ فريق SpaceX بعد وقت قصير من اختتام الإنجاز، وكانت قد منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الموافقة لـ SpaceX لإجراء اختبارها يوم الاثنين على الرغم من أنها أخرت رحلة الطيران يوما للتأكد من أن كل شىء فى حالة جيدة.



الاقلاع

وقد تم تحذير السكان المحليين من أن النوافذ يمكن أن تتحطم نتيجة أى أعطال، وبسبب شدة محرك رابتور الذى يعمل بالميثان فى Starhopper، طُلب من السكان القريبين إما الانتقال مؤقتًا إلى منطقة مختلفة أو الخروج لفترة وجيزة أثناء الاختبار لتفادى الوقوع فى مشكلة الضغط الزائد.