Huami تكشف عن ساعتين ذكيتين جديدتان، وتشوق لإسوارة ذكية أخرى موجهة لعشاق اللياقة البدنية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi والتي تنشط في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء عن إثنتين من الساعات الذكية الجديدة وقامت بالتشويق لإسوارة ذكية لا تزال قيد التطوير. Amazfit GTS عبارة عن ساعة ذكية مربعة، على عكس الساعة الذكية Amazfit GTR المستديرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

إذا كنت تفضل الساعات الذكية المستديرة، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم الكشف أيضًا عن ساعة Amazfit Smart Sports Watch 3 التي تمتاز هي الأخرى بتقنية GPS. أخيرًا، هناك Amazfit X التي هي عبارة إسوارة للياقة البدنية سيتم إصدارها في أوائل العام 2020 وستضم شاشة أكبر بكثير من تلك المتاحة في إسوارة Xiaomi Mi Band الحالية.

Amazfit GTS





تضم الساعة الذكية Amazfit GTS شاشة AMOLED كبيرة بقطر 1.65 إنش وبدقة 442×348 بكسل، وتمتاز بتصميم نحيف إلى حد ما وبوزن خفيف يبلغ 24.8 جرامات من دون الأحزمة. الهيكل مصنوع من الألومنيوم ومتوفر بستة ألوان مختلفة.

ووفقا للعلامة التجارية Huami، فبطارية الساعة الذكية Amazfit GTS والتي تبلغ سعتها 220mAh قادرة على توفير 14 يومًا من الإستخدام على غرار نسخة 42mm من الساعة الذكية الحالية Amazfit GTR، على الرغم من أن نسخة 47mm من هذه الساعة توفر شهرًا تقريبًا من الإستخدام أو 25 ساعة من الإستخدام مع الإستمرار في تفعيل GPS.

إلى جانب GPS و GLONASS، فهذه الساعة الذكية تدعم أيضًا NFC و Bluetouth 5.0 LE، كما أنها تضم مستشعر ضربات القلب، ومقياس التسارع، ومستشعر الضوء المحيط والبوصلة. عمومًا، Amazfit GTS الجديدة متاحة الآن للحجز المسبق في الصين مقابل 900 يوان صيني، وهو ما يعادل 125 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Amazfit GTS تعمل بنظام تشغيل خاص.

Amazfit Smart Sports Watch 3





هذه الساعة الذكية تضم شاشة مستديرة بقطر 1.34 إنش محمية بطبقة زجاجية واقية متينة وتمتاز بدقة 320×320 بكسل. يتكون هيكل الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويبلغ قطرها 48.6 إنش، كما أنها تأتي مع حزام مصنوع من السيليكون مما يجعلها مناسبة للرياضيين.

هناك نسخة أغلى من هذه الساعة الذكية مصنوعة من التيتانيوم وتضم طبقة زجاجية من نوع Sapphire بدلاً من ذلك. وتأتي هذه النسخة مع حزام مطاطي كما أنها تمتاز بوزن أثقل يبلغ 68.7 جرام. ومع ذلك، تمتاز كلا النسختين بالقدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر.

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عمر البطارية في هذه الساعة يبلغ 7 أيام فقط على الرغم من أنها تضم بطارية بسعة 300mAh. يمكن تمديد عمر البطارية إلى 14 يومًا من خلال تفعيل الوضع Ultra Mode، والذي يوفر وظائف ذكية محدودة، ولكن لا تزال الساعة تواصل تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة والإشعارات تظل مُفعلة في هذا الوضع على عكس الوضع Basic Watch Mode في الساعة الذكية Amazfit GTS والذي يقوم بتعطيل البلوتوث ومستشعر ضربات القلب، ولكنه يرفع عمر البطارية إلى 46 يومًا.

تم تصميم الساعة الذكية Amazfit Smart Sports Watch 3 للإستخدام في الهواء الطلق، فهي قادرة على العمل لنحو 70 ساعة مع التفعيل المستمر لـ GPS. وبغض النظر عن GPS، فهذه الساعة الذكية تدعم أيضًا BeiDou و Galileo أيضًا، بالإضافة إلى GLONASS.

توجد 1.9 جيجابايت من مساحة التخزين المتوفرة للمستخدم، والتي يمكن إستخدامها من أجل تشغيل الأغاني دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت عبر سماعات البلوثوت اللاسلكية، وهي ميزة أخرى تتفوق فيها الساعة الذكية Amazfit Smart Sports Watch 3 على الساعة Amazfit GTS المربعة الشكل.

عمومًا، الساعة الذكية Amazfit Smart Sports Watch 3 متاحة الآن للطلب المسبق في الصين مقابل 1300 يوان صيني، وهو ما يعادل 180 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية للنسخة الأساسية، ونحو 1700 يوان صيني للنسخة الأكثر تقدمًا.

Amazfit X

لا تزال Amazfit X في مرحلة النموذج الأولي. هي تضم شاشة AMOLED منحنية بحجم 2.07 إنش تمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش. هذه شاشة أكبر وأفضل بكثير من الشاشات المستخدمة في Xiaomi Mi Band 4 أو Samsung Galaxy Fit. بطارية 220mAh المستخدمة في هذه الإسوارة الذكية توفر 7 أيام من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. وسيتم الإعلان عن أسعار هذه الإسوارة في وقت لاحق.