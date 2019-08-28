مايكروسوفت تستعد للإعلان عن تشكيلة جديدة من أجهزة Surface في أوائل شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت ترغب في الحصول على حاسوب Surface جديد، فقد ترغب في الإمتناع عن ذلك لشهر أو نحو ذلك لأن شركة مايكروسوفت أكدت مؤخرًا أنها ستقوم بإستضافة حدث في اليوم 2 أكتوبر حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة جديدة من أجهزة Surface.

تشكيلة Surface توسعت الآن بحيث أصبحت تشمل الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة الهجينة، ولكن ما يبدو أن الكثيرون متحمسون له هو الجهاز المعروف حاليًا بالإسم الرمزي Centaurus. يُقال بأن هذا الجهاز عبارة عن حاسوب Surface يضم شاشتين كان يجري تطويره من قبل شركة مايكروسوفت على مدار العامين الماضيين، ويأمل البعض في أن يتم الكشف عنه رسميًا في الحدث القادم.

يبدو أنه تم عرض هذا الجهاز في حدث داخلي للموظفين في الشركة على أمل أن يمثل بداية ظهور فئة جديدة من الأجهزة اللوحية الهجينة. لسنا متأكدين من مدى نجاح هذا الجهاز، لذا سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما ستؤول إليه الأمور، على الرغم من أننا سمعنا سابقًا بأن إحدى نقاط البيع الرئيسية لهذا الجهاز هي أنه سيدعم تطبيقات الأندرويد مما سيساهم في توسيع الوظائف العامة للجهاز.

Advertisements

كشفت المصادر التي تحدثت إلى موقع The Verge أيضًا أن الجهاز لن يتم إطلاقه هذا العام، وأن مايكروسوفت تتطلع إلى إطلاقه في العام 2020 على ما يبدو.