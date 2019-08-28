شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق الاصدار الجديد والمتطور P30 Lite New Edition فى السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل و6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في هواوي P30 Lite New Edition

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق نسخة مُحسنة وأكثر تطوراً من P30 Lite وهو P30 Lite New Edition في السوق المصري. يأتي الهاتف الجديد من هواوي مزوداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي تزويده ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

قال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "تحرص هواوي على التركيز على هواتف الفئة ما فوق المتوسطة التي تقترب في تصميمها ومواصفاتها من هواتف الفئة العليا لكن بأسعار تنافسية، علماً بأن المستخدمين يتطلعون لرؤية هواتف ذكية تلبي متطلباتهم واستخداماتهم المستقبلية. لطالما تتميز سلسلة P بقدرات التصوير الفائقة وخصوصاً هواتف P30 التي لاقت نجاحاً كبيراً في السوق المصري، فإن هاتف هواوي الجديد P30 Lite New Edition سيرتقي بمفهوم التصوير الفوتوغرافي وتجربة الاستخدام لدي المستهلكين الذي يعد النسخة الأكثر تطوراً."

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يحتوي HUAWEI P30 Lite New Edition على نظام كاميرا ثلاثية 48 ميجا بكسل تتضمن مجموعة من العدسات عالية الدقة، الأولى كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية التصوير العريضة جدًا، والثالثة كاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات بوكيه. وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 22 مشهد مختلف، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي Night Mode للحصول على لقطات مثالية في الإضاءة المنخفضة. كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار Slow-motion Super الذي يسجل 480 إطاراً في الثانية.

كما تم تزويد الهاتف أيضاً بكاميرا سيلفي مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 24 ميجا بكسل وقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفي المثالية لتشمل وضع التصوير الليلي Night Mode الذي يستخدم نظام 4 في 1 من الضوء لالتقاط صور سيلفي مذهلة في الإضاءة المنخفضة وخاصية التجميل المدعّمة بالذكاء الاصطناعي AI Micro Shaping، بينما تضفي خاصية Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد لمسة ممتعة للصور.

يأتي HUAWEI P30 Lite New Edition مع ذاكرة 6 جيجابايت، مما يسمح للتطبيقات والألعاب كثيفة الموارد لتشغيل بسلاسة تماما. يعتمد الهاتف على معالج Kirin 710 للحفاظ على أداء سريع وسلس. بجانب تزويد الهاتف بمحرك الرسوميات GPU Turbo 2.0 في تعزيز الرسومات، والتي تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء أثناء اللعب. يمكن للمستخدمين أيضا التمتع بسعة تخزين 128 جيجابايت لجميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الخاصة بهم.

والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P30 Lite New Edition موجود حالياً بالسوق المصري في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.