تكنولوجيا: فيس بوك يطور تطبيقا جديدا لمشاركة بياناتك الخاصة مع أصدقائك المقربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التقارير إلى أن موقع فيس بوك يطور حاليا تطبيق مراسلة جديد يهدف إلى مساعدة المستخدمين على مشاركة المزيد من المعلومات حول موضوع معين مع أصدقائهم المقربين، وذكرت صحيفة "ذا فيرج" أن التطبيق الذى يطلق عليه اسم "Threads"، يهدف إلى أن يكون مرافق لـ Instagram.
وتم تصميم التطبيق الجديد لمشاركة التفاصيل الخاصة تلقائيًا مثل "الموقع والسرعة وعمر البطارية"، بالإضافة إلى المنشورات الأخرى مثل الصور والنصوص، ومن المقرر أن يتم استخدامه مع قائمة "الأصدقاء المقربين" على إنستجرام، وهو حاليًا قيد الاختبار على.
يذكر أن فى وقت سابق من هذا العام، أعلن فيس بوك عن خطط لدمج خدمات WhatsApp وMessenger وInstagram، ما يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى بعضهم البعض دون تبديل التطبيقات، وستبقى التطبيقات منفصلة، لكن سيتم تجميعها ضمن نظام أساسى أو برنامج مراسلة واحد.
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