شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن وقف تطبيقها Hire.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل وقف تطبيق الوظائف الخاص بها، الذى يطلق عليه اسم Hire، والذى كان يعتبر منافسًا لموقع LinkedIn.

ووفقا لموقع Engadet الأمريكى، أطلقت جوجل تطبيق الوظائف منذ عامين فقط، فى محاولة لجعل عملية التوظيف أسهل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فى صفحة الدعم التى تعلن عن إيقاف الخدمة، قالت جوجل أن التطبيق "كان ناجحًا"، لكنها تركز الآن على منتجات أخرى.



تطبيق Hire

ولم توضح جوجل مدى نجاح Hire، لكن ربما حقيقة أنها لم تغلقه على الفور تعنى أن لديها قاعدة مستخدم مخصصة، فلن يتم إيقاف الخدمة حتى الأول من سبتمبر 2020، وستسمح الشركة للمستخدمين بمواصلة استخدامه دون أى تكلفة إضافية إذا انتهى اشتراكهم قبل ذلك التاريخ.

علاوة على ذلك لن تفرض جوجل رسومًا على المستخدمين مقابل الاستخدام بعد انتهاء مدة الاشتراك، لكن تعد شركة التكنولوجيا بالحفاظ على سير الخدمة بسلاسة حتى آخر يوم لها، لكنها لن تطرح أى ميزات جديدة خلال العام المقبل.