تليجرام تطلق عملتها الرقمية Gram بحلول 31 أكتوبر

تعتزم شركة تطبيقات المراسلة المشفرة تليجرام تقديم الدفعات الأولى من عملتها الرقمية المسماة جرام (Gram) في الشهرين المقبلين، وذلك وفقًا لتقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز.

وقال المستثمرون: إنهم يخططون لإتاحة محافظ (Gram) الرقمية لما يصل بين 200 إلى 300 مليون مستخدم عالمي لتطبيق المراسلة تليجرام.

وأوضحت تيليجرام أن عملتها الرقمية (Gram) ستصبح عملة جديدة عبر الإنترنت وطريقة لنقل الأموال إلى أي مكان في العالم، ويبدو أن الغرض الرئيسي منها هو جعل عملية شراء وبيع السلع الأخرى على تيليجرام ممكنة.

وكان نطاق طموحات تيليجرام واضحًا في أوائل عام 2018 عندما جمعت 1.7 مليار دولار من مستثمرين بارزين، بما في ذلك بعض أكبر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.

وعلى عكس فيسبوك – التي أصدرت خططًا عامة لعملتها الرقمية قبل وقت طويل من كون الرموز المميزة جاهزة – فقد بدأت تيليجرام تنفيذ خططها بشكل سري إلى حد كبير.

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وقد يؤدي هذا التعتيم إلى تضخيم الأسئلة التي ستواجهها من قبل السلطات الحكومية عندما تعلن عن رموزها المميزة.

وتواجه العملات الرقمية، مثل (Gram)؛ و (Libra)، مشاكل مع المشرعين الذين يعتقدون بأنها قد تكون مفيدة لتجار المخدرات وغاسلي الأموال.

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وكانت السلطات في الولايات المتحدة قد تحركت لإغلاق مشروعات عملات رقمية أصغر بعد اتهامها لهذه المشروعات بانتهاك قانون الأوراق المالية.

وقالت تيليجرام: إن الأموال الرقمية الجديدة ستعمل بهيكل لامركزي مماثل للبيتكوين، وبمجرد إصدارها، فإنها ستخضع لشبكة لا مركزية من أجهزة الحاسب التي لن تمنح تيليجرام أي سيطرة على كيفية ومكان نقل العملات.

وأوضحت الشركة في وثيقة أُرسلت إلى المستثمرين المحتملين في عام 2017 أن إطلاق العملة سوف يولد اقتصاد جديد بالكامل مشبع بالسلع والخدمات المباعة للعملات المشفرة.

وقوبلت خطط عملة (Gram) بتشكك كبير في مجتمع العملات الرقمية المشفرة، وأثار الباحثون الأمنيون مخاوف بشأنها بسبب مشاكل الأمان التي واجهتها تيليجرام – وهي قضايا قد يكون لها عواقب أكثر أهمية في حالة وجود أموال.

لكن ذلك لم يردع الشركات الأمريكية الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري، مثل (Benchmark)؛ و (Lightspeed)، جنبًا إلى جنب مع العديد من المستثمرين الروس، من المساهمة في جولة جمع الأموال لعملة (Gram) في عام 2018.

ووعدت تيليجرام في المستندات القانونية بأنها ستقوم بتسليم (Gram) للمستثمرين بحلول 31 أكتوبر 2019، أو إعادة الأموال البالغة 1.7 مليار دولار، وتكافح الشركة الآن لإصدار العملة الرقمية المشفرة قبل هذا الموعد النهائي.

ومن المفترض أن تكون عملة فيسبوك الرقمية مدعومة بعملات تقليدية محتفظ بها في حسابات بنكية من أجل تثبيت قيمتها، لكن على النقيض من ذلك، فإن عملة (Gram) غير مدعومة، وهي قابلة لكي تكسب أو تفقد قيمتها، مثل بيتكوين.

وبحسب المعلومات، فإن تيليجرام تستعد – قبل إصدار العملة الرقمية – لإصدار نسخة تجريبية من شبكة (Gram) خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.