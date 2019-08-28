سامسونج وهواوي باعتا ثلث الهواتف في الربع الثاني

تواصل مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها البطيئ الثابت، حيث انخفضت بنسبة 1.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2019، أي ما مجموعه 368 مليون وحدة، وذلك وفقًا للمحللين في شركة الأبحاث جارتنر (Gartner)

وتشكل هذه الأرقام انخفاضًا بالمقارنة مع عدد 374 مليون وحدة في الربع نفسه من العام الماضي.

وشهدت كل من سامسونج وهواوي – من بين أفضل خمسة بائعين – ارتفاعًا حادًا بنسبة 3.8 في المئة و 16.5 في المئة على التوالي.

وأدى ذلك إلى استحواذ سامسونج وهواوي على ثلث إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وتلاحظ جارتنر أن إدراج هواوي في قائمة مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية في منتصف شهر مايو قد أثر بشكل كبير على مبيعات الهواتف الذكية للشركة الصينية في الربع الثاني من عام 2019.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وذكرت المعلومات أن الترويج القوي للشركة في الصين الكبرى قد ساعد هواوي على بيع 31 في المئة من الهواتف الذكية في المنطقة مقارنةً بالربع الأول من عام 2019.

Advertisements

أما بالنسبة إلى سامسونج، فقد نجحت في شحن 75 مليون هاتف ذكي لتعزيز حصتها في السوق العالمية للربع الثاني 2019 إلى 20.4 في المئة مما شكل ارتفاعًا من 19.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2018.

وتعزو جارتنر المكاسب التي حققتها سامسونج إلى الطلب على أجهزة سلسلة (Galaxy A) وتجديد تشكيلة هواتفها من الفئة المنخفضة والمتوسطة، مع الإشارة إلى أن مبيعات جهاز (Galaxy S10) الرائد قد تراجعت خلال هذا الربع.

ومن ناحية أخرى، فقد شهدت مبيعات شركة آبل انخفاضًا بنسبة 13.8 في المئة على أساس سنوي إلى 38 مليون هاتف لتصبح حصتها السوقية 10.5 في المئة مقارنةً بنسبة 11.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2018.

وحلت شركة شاومي في المركز الرابع بحصة سوقية 9 في المئة، مما يشكل ارتفاعًا بالمقارنة مع 8.8 في المئة، بينما جاءت شركة أوبو في المركز الخامس مع حصة سوقية 7.6 في المئة، دون تغيير عن الربع السابق.

وتتوقع جارتنر أن تظل مبيعات الهواتف على مستوى العالم ضعيفة خلال بقية العام، حيث وصل إجمالي المبيعات للمستخدمين النهائيين إلى 1.5 مليار جهاز في عام 2019.