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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يغير شعار صفحته الرئيسية.. ومخاوف من فرض رسوم على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Business Insider البريطانى أن فيس بوك قام مؤخرًا بتغيير شعار صفحته الرئيسية، فبعد أن كان "مجانيًا وسيظل دائمًا"It's free and always will be إلى "إنه سريع وسهل" It's quick and easy.
وورد أن التغيير حدث فى الفترة ما بين 6 و7 أغسطس، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمى من الشركة، وعلى الرغم من أن فيس بوك لا يفرض رسومًا على مستخدميه مقابل الانضمام إلى الخدمة، إلا أنه استفاد منذ فترة طويلة من الكم الهائل من البيانات التى تم جمعها منهم، إذ تتم إعادة تصميم هذه البيانات وبيعها للشركات للمساعدة فى توجيه المنتجات والتسويق إلى جماهير معينة.
الشعار الجديد
ووفقًا للمحامى وخبير القانون الرقمى خوسيه أنطونيو كاستيلو الذى تحدث إلى Business Insider، فإن التغيير قد يكون له علاقة بتوجيه من الاتحاد الأوروبى يعترف بتلك البيانات الشخصية كشكل من أشكال الدفع.
على الرغم من أن الشركة لم تقدم بعد أى إشارة إلى أنها ستبدأ فى فرض رسوم مباشرة على المستخدمين، إلا أن الشركة تشير صراحة إلى أنها لا تضمن أنها ستبقى الموقع مجانيًا دائمًا.
كما لاحظ موقع Business Insider أن قسم "الأشياء التى يجب معرفتها" على فيس بوك يحتوى على بند إخلاء ينص على أنه "لا نضمن أن النظام الأساسى سيكون دائمًا مجانيًا".
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