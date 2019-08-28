تكنولوجيا: Canon تعلن عن كاميرة 90D DSLR وكاميرة M6 Mark II بدون مرآة داخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Canon رسمياً عن كاميرة 90D DSLR بدقة 32 ميجا بيكسل، مع إصدارها الجديد من كاميرة M6 Mark II بدون مرآة داخلية.

تأتي الكاميرات الجديدة من Canon بنفس الإمكانيات لكن مع تصميم مختلف لكل كاميرة، حيث تضم كلا الكاميرتين مستشعر APS-C بدقة 32.5 ميجا بيكسل، مع معالج DIGIC 8 للصور، كما تضم الكاميرات مصراع إلكتروني بسرعة تصل إلى 1/16000، أيضاً تأتي الكاميرات بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً من بين المميزات التي تقدمها Canon في الكاميرات الجديدة دعم التركيز التلقائي المزدوج في البيكسل، مع دعم تحديد المشهد في 5481 نقطة، كما تأتي الكاميرات بتقنية Wi-Fi مدمجة مع البلوتوث لدعم الإتصال بكفاءة أفضل، أيضاً تضم الكاميرات منفذ USB C.

وتتميز كاميرة 90D DSLR بتصميم يحاكي الإصدارات المتوسطة من هذه الفئة، كما تأتي كاميرة M6 Mark II بنفس التصميم الذي قدمت به كاميرة M6 في 2017، إلا أن الإختلاف يظهر في آداء الكاميرات الجديدة بشكل خاص.

ومن بين المميزات التي تأتي بها كاميرة M6 Mark II دعم تصوير مستمر يصل إلى 14 إطار في الثانية، مع تركيز تلقائي و ميزة تتبع AE، بينما تأتي كاميرة 90D بميزة دعم تصوير 10 إطارات في الثانية.

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ومن المقرر أن تتوفر كاميرات 90D DSLR وكاميرة M6 Mark II بدءاً من الشهر المقبل في الأسواق، حيث تأتي كاميرة 90D بسعر 1199 دولار للكاميرة فقط دون العدسات، بينما تنطلق كاميرة M6 Mark II بسعر 850 دولار تقريباً.

كما تتوفر مجموعة من العدسات لكاميرتي 90D DSLR و M6 Mark II، حيث يمكن شراء عدة متكاملة لكاميرة M6 Mark II بسعر 1099 دولار، والتي تحتوي على عدسات 15-45مم بفتحة عدسات f/3.5-6.3 والتي تدعم التكبير، كما تأتي العدة بإكسسوار عدسات EVF-DC2 إلكترونية ملحقة.

يذكر أن كانون قد أعلنت أيضاً عن اثنان من العدسات من فئة L، لنظام مستشعر كامل EOS R لكاميرة بدون مرآة داخلية، مع RF 15-35 مم بفتحة عدسات f/2.8 L، وبميزة التكبير السريع جداً، أيضاً تأتي عدسات RF 24-70 مم بفتحة عدسات f/2.8 L بميزة التكبير القياسي بسرعة متوسطة وبعد بؤري، ومن المقرر بدء شحن العدسات الشهر المقبل بسعر 2299 دولار.

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