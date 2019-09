بعض ملاك لوحيات iPad Pro يواجهون مشكلة تأخر أو عدم إستجابة الشاشة للمس

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن معظم أجهزتنا تعمل باللمس، فإن وجود شاشة جيدة وسريعة الاستجابة يعد أمرًا بالغ الأهمية في تجربة المستخدم العامة. أما وقد قلنا ذلك، فلوحيات iPad Pro تمتاز بإمتلاكها لشاشات رائعة ولكن للآسف، يبدو أن بعض المستخدمين يواجهون مشاكل تتمثل في الإستجابة المتأخرة للشاشة لعمليات اللمس أو عدم الإستجابة تمامًا، مما يعني أنه لا يتم تسجيل لمساتهم.

يبدو أن هذه المشكلة ظلت مستمرة لعدة أشهر، على الرغم من أنها إكتسبت مزيدًا من الإهتمام مؤخرًا عندما قام المطور

I’m finding my iPad to be dropping a whole load of touches on iOS 13 systemwide, especially when using resource-intensive apps. A reboot fixes it for a few days. Did something change in touch event routing?, cause this gets pretty bad. I barely made it through this tweet