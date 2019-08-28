بعض ملاك لوحيات iPad Pro يواجهون مشكلة تأخر أو عدم إستجابة الشاشة للمس

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن معظم أجهزتنا تعمل باللمس، فإن وجود شاشة جيدة وسريعة الاستجابة يعد أمرًا بالغ الأهمية في تجربة المستخدم العامة. أما وقد قلنا ذلك، فلوحيات iPad Pro تمتاز بإمتلاكها لشاشات رائعة ولكن للآسف، يبدو أن بعض المستخدمين يواجهون مشاكل تتمثل في الإستجابة المتأخرة للشاشة لعمليات اللمس أو عدم الإستجابة تمامًا، مما يعني أنه لا يتم تسجيل لمساتهم.

يبدو أن هذه المشكلة ظلت مستمرة لعدة أشهر، على الرغم من أنها إكتسبت مزيدًا من الإهتمام مؤخرًا عندما قام المطور

I’m finding my iPad to be dropping a whole load of touches on iOS 13 systemwide, especially when using resource-intensive apps. A reboot fixes it for a few days. Did something change in touch event routing?, cause this gets pretty bad. I barely made it through this tweet — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) August 26, 2019

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بنشر تغريدة حولها. ووفقا لهذا المطور، فقد صرح بالقول : ” أجد أن iPad الخاص بي يقوم بتغاضي مجموعة من عمليات اللمس على نظام iOS 13، وخاصة أثناء إستخدام التطبيقات التي تتطلب الكثير من الموارد. عملية إعادة التشغيل قامت بإصلاح المشكلة لبضعة أيام فقط. هل تغير شيء ما في مُوجه اللمس؟ لأن هذا سيء للغاية. بالكاد قمت بإنشاء هذه التغريدة “.

في الوقت الراهن، من غير الواضح ما الذي يمكن أن يُسبب المشكلة، حيث لم يكتشف أحد ما إذا كانت مشكلة على مستوى العتاد أو البرمجيات. ومع ذلك، أوضح المطور Steve Troughton-Smith أن iPad يعمل بشكل جيد أثناء إستخدام القلم Apple Pencil، حتى في الأماكن التي لا يتم فيها التعرف على أصابعه، لذلك لا يبدو أن الأمر له علاقة بالعتاد.

وعلى ما يبدو، فقد تمكن بعض ملاك iPad Pro من إستبدال لوحيات iPad Pro الخاصة بهم لدى شركة آبل، ولكن يبدو أن ذلك ليس سوى حل مؤقت لأن هذه المشاكل عادت للظهور على لوحياتهم الجديدة. ومع ذلك، لم تتأثر جميع لوحيات iPad Pro بهذه المشكلة، ولكن سيكون من الجيد لو قامت شركة آبل بإلقاء نظرة على هذا الأمر.