Nintendo تعلن رسميًا عن إطلاق لعبة Mario Kart Tour في اليوم 25 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعتبر Mario Kart واحدة من أكثر ألعاب Nintendo نجاحًا حتى الآن. ونتيجة لذلك، فقد أعلنت شركة Nintendo في أوائل العام 2018 عن قدوم لعبة Mario Kart Tour في ربيع هذا العام. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه اللعبة متوفرة للتجربة المحدودة، وتم تأجيل إطلاقها فيما بعد إلى صيف العام 2019.

أخيرًا، أعلنت شركة Nintendo في حسابها الرسمي على شبكة تويتر اليوم أنها ستقوم بإطلاق لعبة Mario Kart Tour التي طال إنتظارها على منصتي الأندرويد و iOS في اليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعني بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من الآن.

قامت شركة Nintendo كذلك بإنشاء حساب خاص على شبكة تويتر للتعامل مع كل شيء له علاقة بلعبة Mario Kart Tour يُدعى @mariokarttourEN. بعد الإعلان، يمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد التسجيل المسبق للحصول على اللعبة بينما يمكن لمستخدمي أجهزة iOS طلب هذه اللعبة مسبقًا أيضًا.

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وبناءً على بعض الصور التي تم نشرها للنسخة التجريبية من لعبة Mario Kart Tour، فإن طريقة اللعب في هذه اللعبة الجديدة تشبه إلى حد كبير لعبة Mario Kart، بإستثناء أن التسارع تلقائي وأن كل ما يتوجب على المستخدمين فعله هو السحب على الشاشة للتحكم في شخصياتهم.

الشيء الآخر المثير للإهتمام في اللعبة هو أنه سيتم تشغيلها بوضعية عمودية، وليس بوضعية أفقية. سيكون هناك أيضًا مجموعة من الشخصيات للإختيار من بينها في البداية، بما في ذلك Mario و Luigi و Peach و Daisy و Toad و Toadette و Rosalina و Waluigi و Baby Peach و Baby Daisy و Baby Rosalina و Metal Mario و Larry و Lemmy و Ludwig و Dry Bones و Dry Bowser.

تردد في السابق أن لعبة Mario Kart Tour ستكون متوفرة للتحميل مجانًا. هذا يعني أنها ستتبنى نموذجًا مماثلاً لذلك الذي رأيناه في لعبة Super Mario Run حيث ستكون مجانية لمرحلة معينة، ولكن بعد ذلك سيحتاج اللاعبون للدفع لفتح بقية اللعبة ومحتوياتها.