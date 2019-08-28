LG تتعاون مع Naver لتطوير متصفح جديد كليًا يدعى LG Whale من أجل هاتفها القادم القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة LG بالكشف عن هاتف قابل للطي في معرض IFA 2019 المقرر عقده في أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين. اليوم، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن متصفح ويب جديد خاص يُدعى LG Whale تم تطويره بالتعاون مع شركة Naver، والتي تُقف وراء أكبر محرك للبحث في كوريا الجنوبية.

سيقوم المتصفح LG Whale الجديد بنقل تجربة LG Dual Screen وتعدد المهام إلى مستوى جديد كليًا، وتُطلق شركة LG على تجربة الإستخدام الجديدة إسم ” Omnitasking “.

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تم الإعلان عن الملحق LG Dual Screen في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في وقت سابق من هذا العام عندما تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG V50 ThinQ مع العلم بأنه تم تصميم هذا الملحق لمنح هاتف LG شاشة ثانية وتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي مثل Galaxy Fold. من خلال المعرفة التي جمعتها LG من هذه التجربة، قررت الشركة تطوير المتصفح LG Whale لأخذ تجربة إستخدام شاشتين على نفس الجهاز إلى مستوى جديد كليًا مع القدرة على التنقل بين شاشتين والتصفح بسرعة وبدون عناء. ستمكن أيضًا المستخدمين من تنفيذ العديد من المهام في آن واحد على شاشة واحدة.

وبالحديث عن عدد الشاشات، فهاتف LG القادم سيضم شاشتين مع مفصل في الوسط على غرار الهاتف ZTE Axon M بدلاً من شاشة واحدة قابلة للطي في المنتصف على غرار Galaxy Fold. ونُقل عن المدراء التنفيذيين في كل من LG و Naver أن هذه هي الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات نحو إنشاء ” منظومة واسعة وغنية للشاشات المزدوجة “.