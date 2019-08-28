Ninja هو أول لاعب محترف في ألعاب الفيديو يوقع صفقة مع شركة Adidas

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالصفقات مع العلامات التجارية الرياضية، فمن المنطقي أن يتم توقيع هذه الصفقات مع الرياضيين التقليديين الذين قد يستخدمون منتجاتها بالفعل. ومع ذلك، بدأ تعريف الرياضة يتغير في هذه الأيام، حيث يتم جمع المحترفين في ألعاب الفيديو في هذه الفئة أيضًا.

لدرجة أنه يبدو أن لاعب الفيديو المحترف Ninja قد وقع على ما يبدو ما يمكن أن يكون أحد أكبر صفقاته على الإطلاق، وهذه الصفقة كانت مع شركة Adidas. وعلاوة على ذلك، فهذه الصفقة تجعل Ninja هو أول محترف في ألعاب الفيديو يوقع مع شركة Adidas على الإطلاق. أثناء حديثها مع موقع Engadget، قالت شركة Adidas أن صفقتها مع Ninja هي طريقة الشركة لإظهار إلتزامها ودعمها لثقافة الألعاب، ودعم المبدعين الذين يظهرون تفانيهم في التميز في مجالهم.

وأضافت شركة Adidas أنها تخطط لإيجاد طريقة لدعم اللاعبين في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لرؤية الكيفية التي ستقوم بها بذلك. وفي حالة إذا لم تسمع عن Ninja من قبل، فهو يعتبر واحد من أكثر اللاعبين شهرة في الأونة الأخيرة حيث صنع لنفسه إسمًا في مجال ألعاب الفيديو مع لعبة Fortnite Battle Royale.

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تصدر هذا اللاعب عناوين الصحف مؤخرًا بعدما قرر ترك منصة Twitch والإنتقال لبث جلسات اللعب الخاصة به على منصة Microsoft Mixer بشكل حصري بعدما دفعت له شركة مايكروسوفت ملايين الدولارات للقيام بذلك.