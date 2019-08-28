سعر ومواصفات .. مميزات وعيوب .. كل ما تريد معرفته عن هاتف samsung Galaxy A50s

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

من جديد تأتي شركة سامسونج لتثبت أنها الأفضل بين جميع الشركات حيث تسعى من خلال هواتفها الجديدة في سلسلة الـ A إلى إثبات ذلك حيث تقدم لنا ثلاثة هواتف جديدة في السلسة وهي الـ Samsung Galaxy A10 والـ Samsung Galaxy A30 والـ Samsung Galaxy A50 لتحاول من جديد السيطرة على سوق الهواتف الذكية بعد المنافسة الشرسة بين الشركات المنافسة مؤخراً حيث سيكون هاتفها الاقوي هو الـ Samsung Galaxy A50

عيوب هاتف Samsung Galaxy A50 :-

لا يدعم لمبة اشعارات ولكن يعوض ذلك وجود خاصية Always on Display .

الهاتف معرض للتبصيم والخدش بسهولة بسبب قدومه من البلاستيك لذلك ننصحك بإستخدام الجراب المرفق .

لا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K .

تأخر في استجابة البوصلة .. مما ينتج عنه تأخير في الاستجابة اثناء استخدام Google Maps .

لاحظنا ضعف في استقبال الشبكة للهاتف .

البصمة تحت الشاشة ليست عملية وليست الاسرع و لكن لا بأس بها في هذه الفئة السعرية فهاتف A50 هو الارخص بين كل المنافسين ببصمة مدمجة تحت الشاشة وعموما وصل للهاتف تحديث للبصمة قام بتحسين الاداء قليلا واصبحت اسرع مما سبق .

مميزات هاتف Samsung Galaxy A50 :-

يمكنك إستخدام شريحتين الإتصال وكارت الذاكرة الخارجية في وقت واحد .

صوت الهاتف عالي ومسموع .

شاشة نوتش من نوع Super AMOLED تقدم أداء ممتاز فهي تقدم كثافة بكسلات أكثر من 400 بكسل لكل إنش ولكن كنا نطمح إلى إستخدام الثقب بدلاً من النوتش .

أول هاتف في سلسلة الـ A ببصمة مدمجة في الشاشة وتعمل بشكل متوسط ليست بنفس مستشعر البصمة التقليدي ولكنها للأسف بطيئة في الاستجابة .

يسهل حمل وإستخدام الهاتف بسبب إنحناء الجوانب في الخلف بصورة جيدة .

يتم شحن البطارية بالكامل خلال ساعتين فقط بسبب منفذ الـ Type C وتقنية الشحن السريع .

الكاميرا الامامية تقدم اداء مميز في وضع التصوير العادي والبورترية .

أحدث نظام تشغيل مع أحدث واجهة فهو نفس النظام الموجود في سلسلة هواتف الـ S10 .

بشكل عام عند مقارنة هذا الهاتف مع هاتف سامسونج المتوسط السابق وهو Samsung A7 2018 , سنجد تفوق هاتف A50 في أكثر من نقطة اهمها المعالج واستغلال الواجهة الامامية وحجم البطارية والشحن السريع وكل هذه النقط ستعجل هاتف A50 يتصدر مشهد مبيعات الفئة المتوسطة .



الجيل الثاني : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط

الجيل الثالث : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

الجيل الرابع : LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)

شريحة الإتصال : شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )

الوزن : 169 جرام

الأبعاد : 158.5 × 74.5 × 7.7 ملم

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الشاشة :

Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون

حجمها : 6.4 بوصة

الكثافة : 720 × 1560 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 268 بكسل في البوصة

الكاميرا : ثلاثية : 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 ،حجم مستشعر 1/2 بوصة ،حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ، وكشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة و + 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، و 13 ملم ، و +5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، مستشعر عمق ، فلاش LED

الفيديو: وبجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ،بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

الكاميرا الأمامية : 32 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ،و 25 ملم ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و HDR

نظام التشغيل : أندرويد إصدار 9.0 (باي )

المعالج : Exynos 9610 (10nm)

سرعة المعالج : ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53)

الذاكرة الداخلية : 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام ، ، أو 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام

الألوان : أسود ، أبيض ، أخضر ، بنفسجي

سعر هاتف Samsung Galaxy A50 :-

السعر في مصر 4850 جنية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بألوان أسود – أزرق – أبيض .