شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع HackerOne لإطلاق برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه للمضى قدما فى مشروع عملته الرقمية المشفرة "ليبرا"، أعلن عملاق التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن تعاونه مع منصة HackerOne بشأن برنامج مكافأة الأخطاء للتطبيقات المبنية على blockchain .

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى دعا فيه المنظمين الحكوميين الأمريكيين الشركة إلى تعليق المشروع، بينما تقوم بتقييم مشروعيته والتهديد المحتمل الذى قد يشكله على النظام المالى العالمي.

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ويسعى فيس بوك وشركاؤه فى مشروع Libra، لتقديم برنامج مكافأة الأخطاء كدليل على مدى جدية الشركة فى تحمل مسؤولياتها، حيث تتطلع إلى إعادة تشكيل النظام المالى العالمى بالكامل فى صورتها، حيث تقدم ما يصل إلى 10000 دولار لخبراء الأمن الذين يجدون عيوبًا فى الكود فى المشروعات المطورة على testnet للمؤسسة.

وقال دانتى ديسبارتى ، رئيس قسم السياسات والاتصالات فى "ليبرا" "نحن نطلق هذه المكافأة الآن ، قبل أن تظهر Libra Blockchain مباشرة، ونأمل أن يتمكن الناس حول العالم من اللجوء إلى ليبرا لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية ، لذلك يجب أن تكون البنية التحتية موثوقة وآمنة، ومن المهم أن نلاحظ أن Libra Blockchain يظل فى testnet ، وهو إصدار مبكر من الكود أبعد ما يكون عن النهائى، نظل ملتزمين بأخذ الوقت الكافى للحصول على هذا بشكل صحيح ولن نقوم بإطلاق Libra Blockchain حتى يتم أخذ المخاوف التنظيمية فى الاعتبار وتلقى الموافقات التنظيمية المطلوبة. "

ومع ذلك، فإن إطلاق برنامج مكافآت الأخطاء لـ testnet الذي لم يعد قابلاً للتطبيق من الناحية التجارية، ناهيك عن الموافقة عليه يبدو أنه من السابق لأوانه، وأشار العديد من المتحدثين باسم المؤسسة إلى أن ليبرا لم تبدأ بعد.