شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توجيه اتهامات لخبير تنفيذى سابق بجوجل بسرقة أسرار تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المدعون الاتحاديون أنتونى ليفاندوفسكى ، وهو خبير تنفيذى سابق بشركة جوجل بـ 33 تهمة سرقة ومحاولة سرقة أسرار تجارية من الشركة، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان الأمريكية.

واتهمت جوجل ليفاندوفسكى ، أحد الأعضاء المؤسسين لمشروع سيارة القيادة الذاتية ، بتنزيل الآلاف من الملفات السرية إلى القرص الصلب الشخصى قبل الاستقالة من الشركة، وكان ليفاندوفسكى ، المدير التنفيذى للتكنولوجيا الفائقة ، فى قلب دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعتها Googleضد أوبر فى عام 2017.



أنتونى ليفاندوفسكى

وغادرليفاندوفسكى شركة جوجل فى يناير2016 وأطلق خدمة Otto ، وهى شركة مستقلة للنقل بالشاحنات بالتعاون مع أوبر.

وقبل مغادرته للشركة ، وفقًا للائحة الاتهام ، قام ليفاندوفسكى بتنزيل 14000 ملف يحتوى على "معلومات هندسية مهمة" حول مركبات الشركة ذاتية القيادة.

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وفى بيان ، قال محامو ليفاندوفسكى إن التنزيلات حدثت عندما كان لا يزال يعمل فى جوجل ومرخص له باستخدام المعلومات، وأضاف المحامى: "لم يذهب أى من هذه الملفات السرية المفترضة إلى أوبر أو أى شركة أخرى."

وقال المحامون "أنتونى بريء ونتطلع إلى إثبات ذلك فى المحاكمة."

يذكرأن قامت شركة أوبر بطرد ليفاندوفسكى فى مايو 2017 بعد أن فشل فى الوفاء بموعد نهائى للامتثال للتحقيق الداخلى فى المزاعم التى أثارتها دعوى جوجل.

وقال متحدث باسم أوبر لـ CNN Business إن الشركة تتعاون مع الحكومة فى التحقيق، وأشاد وايمو بجهود المدعين الاتحاديين فى القضية. وقال فريق وايمو فى بيان "اعتقدنا دائما أن المنافسة يجب أن تغذيها الابتكارات."

وأكدت الشبكة أنه إذا أدين ، فإن ليفاندوفسكى يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات فى السجن وغرامة قدرها 250000 دولار ، بالإضافة إلى تعويض عن كل انتهاك.