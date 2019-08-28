شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة لاستعادة أى ملف محذوف على الـword؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "الوورد" واحدا من البرامج الأكثر شهرة واستخداما حول العالم، وفى بعض الأوقات يتم فيها إغلاق المستند عن طريق الخطأ دون حفظه، لكن ما لا يعرفه الكثيرين أن البرنامج يعمل على حفظ المستند تلقائياً بعد زمن معين فمثلاً بعد كل 10 دقائق يتم حفظ المستند افتراضياً ولكن يمكن تغييره عن طريق المستخدم حسب المستخدم، لذا عرض موقع Gadgets الهندى، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

- افتح برنامج Microsoft wordاضغط على “File”

- توجه إلى إدارة المستند اختر Recover Unsaved Documents من القائمة المنسدلة.

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- سيتم عرض قائمة بالمستندات غير المحفوظة، اضغط على المستند الذى تريد استرجاعه.

- اضغط على "فتح" وسيتم استرجاع المستند، فقم بحفظه.

ولكن إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10، فهناك حل بديل آخر قد يكون مفيدًا فى استعادة مستند الـ Word المفقود، ففى أحد التحديثات قدمت مايكروسوفت ميزة Timeline جديدة تقوم بمزامنة جميع الأعمال الحديثة عبر السحابة وحفظها لمدة زمنية مدتها 30 يومًا، إذا قمت بإغلاق مستند Word عن طريق الخطأ ثم الضغط فوق الزر Timeline الموجود بجانب البحث فى شريط المهام، وسوف تظهر جميع النوافذ المفتوحة حاليا ثم انتقل لأسفل قليلاً وابحث عن المستند بمجرد العثور عليه اضغط عليه لفتحه.