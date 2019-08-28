شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل إطلاق ميزة Walkie-Talkie لهواتف أيفون.. اعرف أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت أبل ساعتها الذكية Apple Watch بميزة Walkie Talkie والتى تتيح لك التواصل مع الآخرين بضغطة واحدة، ولكنها تتطلب الاتصال بالإنترنت مثل أي خدمة صوتية أخرى، وكشفت تقارير حديثة أن الشركة الأمريكية كانت تخطط لإطلاقها بهواتف أيفون.

نقلاً عن صحيفة The Information، تطور أبل ميزة Walkie-Talkie للأيفون والتي ستتيح للمستخدمين التواصل حتى بدون اتصال بالانترنت، إذ كانت تخطط الشركة للسماح للمستخدمين بالتواصل حتى بالأماكن التى لا تتمتع بتغطية أو اتصال انترنت مثل الجبال والمنحدرات، لكنها قررت تعليق المشروع فى النهاية.

ويأتى سبب تأجيل طرح الميزة بسبب رحيل المسؤول التتفيذي عن الميزة Rubén Caballero عن الشركة، لكن يأمل المستخدمين طرحها لهواتف أيفون فى المستقبل .

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