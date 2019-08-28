شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Mario Kart Tour تصل لهواتف IOS وأندرويد سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نينتندو عن إصدار لعبة Mario Kart Tour لنظامى أندرويد وiOS يوم 25 سبتمبر، وستتاح اللعبة للتنزيل مجانًا عبر متجر التطبيقات، لكنها ستتضمن عمليات شراء اختيارية داخل التطبيق.

حسب ما ذكره موقع Phonearena الهندى، ستحتاج Mario Kart Tour إلى الاتصال بالإنترنت وحساب نينتندو، وإذا لم يكن لديك واحداً فعليك إنشاؤه مجاناً قبل إطلاق اللعبة، إذ سيساعدك فى الحصول على بطاقة تسجيل خاصة بك داخل اللعبة.

وأوضحت الشركة أن بعض المدن فى اللعبة مستوحاة من مدن واقعية مثل نيويورك وطوكيو وباريس، وأكدت أن التسجيل المسبق للحصول على اللعبة متاح الآن عبر متجر التطبيقات لأبل ومتجر جوجل بلاى.