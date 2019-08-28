شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام Android 10 بحلول 3 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Phonearena الهندى أن جوجل تخطط لإطلاق التحديث الجديد Android 10 بدءاً من 3 سبتمبر، ليصل إلى هواتفها فى البداية بشكل حصرى.
وسيصل التحديث فى البداية لأجهزة Pixel بما فى ذلك Pixel 3 / 3XL و 3a / 3a XL و Pixel 2/2 XL ، وحتى Pixel الأصلى ستحصل جميعها على تحديث Android 10 خلال أيام قليلة.
ومن غير المؤكد إذا كانت جوجل تخطط لتوسيع عملية إطلاق التحديث ليشمل باقى الهواتف الذكية الأخرى أم لا، ومع ذلك فإن بعض مصنعى المعدات الأصلية مثل HMD Global قد وعدوا بالفعل بوصول جزئي للتحديث خلال الأشهر المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام Android 10 بحلول 3 سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.