شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام Android 10 بحلول 3 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Phonearena الهندى أن جوجل تخطط لإطلاق التحديث الجديد Android 10 بدءاً من 3 سبتمبر، ليصل إلى هواتفها فى البداية بشكل حصرى.

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وسيصل التحديث فى البداية لأجهزة Pixel بما فى ذلك Pixel 3 / 3XL و 3a / 3a XL و Pixel 2/2 XL ، وحتى Pixel الأصلى ستحصل جميعها على تحديث Android 10 خلال أيام قليلة.

ومن غير المؤكد إذا كانت جوجل تخطط لتوسيع عملية إطلاق التحديث ليشمل باقى الهواتف الذكية الأخرى أم لا، ومع ذلك فإن بعض مصنعى المعدات الأصلية مثل HMD Global قد وعدوا بالفعل بوصول جزئي للتحديث خلال الأشهر المقبلة.