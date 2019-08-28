شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات AR يمكنها مساعدة أصحاب الرؤية الضعيفة على التنقل بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تساعد نظارات الواقع المعزز الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى الرؤية على التنقل بشكل أفضل فى بيئتهم، حيث تمكنت من تحسين القدرة على الحركة والوظائف لدى المرضى الذين يعانون من صعوبة فى الرؤية المحيطة أو فى الإضاءة الخافتة.

وحسب ما ذكره موقع Gadgetsnow الهندى، أجريت الدراسة مع المرضى الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغى وهو مرض وراثى يؤدى إلى ضعف البصر.

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وجد فريق من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا (USC) أن نظارات AR المعدلة يمكن أن تحسن من تنقل المرضى بنسبة 50% وفهم الأداء بنسبة 70%.

وسجل الباحثون عدد مرات اصطدام المرضى بالعقبات، حيث توفر النظارات إشارات ألوان بصرية تساعد الأشخاص ذوى الرؤية المحيطية الضيقة على تفسير البيئات المعقدة، مثل تجنب العقبات فى البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

وقال أحد الباحثين: "من خلال استخدام AR، نهدف إلى تحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من ضعف البصر من خلال زيادة ثقتهم فى أداء المهام الأساسية، والسماح لهم فى نهاية المطاف بأن يعيشوا حياة أكثر استقلالية".