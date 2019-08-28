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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع "بوستر" بإمضاء ستيف جوبز فى مزاد بـ 25 ألف دولاراً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Gadgetsnow الهندي، عن بيع ملصق "بوستر" بإمضاء ستيف جوبز رئيس شركة أبل الراحل فى مزاد بسعر يبدأ من 25 ألف دولار.
ملصق موقع من ستيف جوبز
وأوضح موقع المزادات Nate D Sanders Auctions أن حجم الملصق يبلغ 24 × 36 بوصة ويتميز بشخصيات Toy Story الشهيرة وودي باز، إذ كان ستيف جوبز رئيس مجلس إدارة شركة Pixar Studios والتى أنتجت أول فيلم لـToystory، الذى حقق نجاجا واسعا حول العالم.
جدير بالذكر في وقت سابق من شهر يونيو تم أيضًا عرض لوحة وقّع عليها ستيف جوبز للبيع بالمزاد بمبلغ 15.000 دولار.
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