شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستعد لطرح ميزة جديدة لمستخدمى الويب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تويتر فى الفترة الأخيرة العديد من المزايا الجديدة للحد من خطاب الكراهية وتتبع المحادثات وغيرها، لكن كشفت تقارير حديثة أن موقع التغريدات يطور ميزة مهمة أخرى، مخصصة لمستخدمى الويب.

نقلاً عن موقع mspoweruser الأمريكى، ستتيح الميزة الجديدة التى يعمل تويتر على تطويرها هذه الأيام "جدولة" التغريدات، كما سيكون بإمكان المستخدم تحديد التاريخ والوقت اللذين يرغب فى ظهور تغريداته بهما.

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ليس من الواضح حقًا ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة لتطبيق تويتر على أندرويد و iOS، لكن من المؤكد أن هذه الميزة تأتى بالتأكيد إلى الموقع.

ولم يتم الكشف عن موعد محدد لطرحها، فهى قيد التطوير حاليًا مما يعنى أنه قد يتعين على المستخدمين الانتظار بعض الوقت قبل وصولها.