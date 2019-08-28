خرائط جوجل تضيف خيارات جديدة لرحلات الترانزيت

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إضافة خيارات جديدة إلى خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك بهدف تسهيل تنقل المستخدمين عند استخدام المواصلات العامة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “لقد كانت خرائط جوجل دائمًا مفيدة للانتقال من مكان إلى آخر، سواء كنت سائقًا، أو ماشيًا، أو راكبًا دراجة، أو مستقلًا لوسائل النقل العامة”. وأضافت: “إننا نعلم أن رحلات العبور (الترانزيت) يمكن أن تكون مقعدة – فغالبًا ما تتضمن وسائط نقل متعددة لمساعدتك على التجول في المدينة”.

وبغية تسهيل رحلات العبور، قالت جوجل: إنها أضافت خيارين جديدين إلى اتجاهات العبور، لتشمل: خدمات الدراجات، وخدمات النقل التشاركي. فعلى سبيل المثال، لو أن مستخدمًا استقل مترو الأنفاق من بيت صديقه، ولكن شقته تبعد قليلًا عن المحطة، لذا سيكون مضطرًا لأن يمشي المسافة بين المحطة وبيته، أما الآن فيمكنه رؤية خيارات الدراجات الهوائية المتاحة، أو خدمات الركوب التشاركي، الأمر الذي يوفر عليه عناء المشي إلى البيت.

وأوضحت جوجل آلية عمل الميزة الجديدة بالقول: “ادخل وجهتك في صندوق البحث، ثم انقر على (الاتجاهات)، ثم على تبويب (العبور)، ومن هناك، سترى تلقائيًا المسارات التي توفر خيارات الركوب التشاركي أو الدراجات الهوائية، إلى جانب اتجاهات العبور”.

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وأضافت الشركة أنه في حال قرر المستخدم ركوب سيارة، فسيرى معلومات مفيدة عن كل مرحلة من الرحلة، وكم كلفة الرحلة، وكم من الوقت سينتظر، ومتى ستغادر الحافلة أو القطار. كما يمكن للمستخدم أيضًا اختيار خدمة ركوب مفضلة لتكون الأولوية لها.

وفي حال قرر المستخدم ركوب دراجة هوائية، فسيرى أفضل المسارات لراكبي الدراجات مع كل ما يحتاجه من معلومات عن جزء العبور من الرحلة. هذا؛ وسوف تُحسب كل هذه المعلومات تلقائيًا في الوقت الإجمالي للرحلة، والوقت المقدر للوصول.

يُشار إلى أن خيارات ركوب الدراجات، وخدمات الركوب التشاركي، سوف تُتاح خلال الأسابيع القادمة على نظامي أندرويد وآي أو إس في 30 بلدًا حول العالم.