تعتبر تكنولوجيا (البلوك تشين) Blockchain من أهم التوجهات التقنية في الأعوام القادمة، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى الاستفادة منها، لتكتسب ميزة تنافسية في السوق.

تبين من استطلاع رأي قامت به شركة Deloitte أن نسبة 84% من المديرين التنفيذيين الذين يعملون في مختلف الصناعات يعتقدون أن البلوك تشين كتقنية قابلة للتطوير ستصبح شائعة الاستخدام خلال السنوات القادمة، وأن الفشل في تبنيها سيؤدي إلى فقدان ميزة تنافسية هامة، كما أوضح أن نسبة 69% منهم يخططون لاستبدال أنظمة السجلات التي يستخدمونها حاليًا بتكنولوجيا البلوك تشين.

عندما يتعلق الأمر بنجاح الشركات الصغيرة، وزيادة النمو، فلابد من المشاركة في أحدث التوجهات الرقمية التي تساعد في ذلك. هناك العديد من الطرق التي يمكن للشركات الصغيرة من خلالها استخدام البلوك تشين من مصادر موثوقة مثل: (مايكروسوفت) Microsoft، و(أوراكل) Oracle.

فيما يلي 4 أدوات تتيح للشركات الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين:

1- Microsoft Azure:

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تدعم خدمة (مايكروسوفت أزور) Microsoft Azure السحابية البلوك تشين من خلال خدمة تعرف باسم (Azure Blockchain Service Preview)، والتي تتيح للشركات بناء، وإدارة، وتوسيع شبكات consortium blockchain.

يمكن استغلال هذه الخدمة للتعاون بشكل أكثر كفاءة، وزيادة المبيعات، وتقليل الاعتماد على البنوك، بالإضافة إلى إنشاء نموذج أعمال جديد، كما أن هذه الخدمة يمكن أن تساعد في توفير المزيد من الشفافية، والوضوح في المشهد المالي المتغير باستمرار.

كما طورت مايكروسوفت في الفترة الأخيرة عددًا من البرمجيات اللازمة لبناء التكنولوجيا اللامركزية، مثل: مجموعة تطوير البلوتشين المستندة إلى السحابة، وVisual Studio for Ethereum dapps، ونظام إدارة الهوية الرقمية اللامركزي، بالإضافة إلى العقود الذكية Smart contracts.

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2- TIBCO:

تقدم شركة البرمجيات TIBCO خدمات البلوك تشين التي توفر لك نظام مالي أفضل ومبيعات محسنة، حيث تساعدك في في تحديد أفضل الأماكن لتطبيق البلوك تشين للحصول على أقصى استفادة، كما تساعدك في تقييم حالات الاستخدام والقيمة المرتبطة بها، ومن ثم إنشاء حل لتبادل المعاملات بشكل آمن، وأتمتة العمليات التجارية عبر العقود الذكية، ومراقبة وتحليل البيانات.

3-منصة Openchain:

Openchain هي منصة برمجية فعالة مفتوحة المصدر تعتمد على بنية نظير إلى نظير Peer-to-Peer، وهي مناسبة للمؤسسات التي ترغب في إصدار وإدارة الأصول الرقمية بطريقة قوية وآمنة وقابلة للتطوير.

تشمل ميزات هذه المنصة التحقق من صحة المشتريات، وتكنولوجيا المحفظة الآمنة، وإدارة عناوين الملكية، وغير ذلك الكثير. كما يتم التحقق من كل معاملة في سجل المعاملات عن طريق التوقيع الرقمي، وتحافظ على خصوصيتها بفضل اللامركزية، وتتم تسوية الحسابات في الوقت الفعلي، وتسمح بمعالجة آلاف المعاملات في الثانية.

4- منصة Oracle Blockchain:

تعمل منصة Oracle Blockchain Platform على توسيع عمليات وتطبيقات عملك مع تمكينك من معالجة المعاملات التجارية بشكل أسرع بكثير.

تتيح لك هذه المنصة إنشاء وتشغيل العقود الذكية، والحفاظ على دفتر الأستاذ الموزع Distributed Ledger – أحد السجلات المحاسبية الأساسية – وحمايته من العبث باستخدام إصدار قابل للتثبيت بشكل مستقل مبني على تقنية Docker containers. كما يمكن تضمين التحقق من الهوية جنبًا إلى جنب مع نظام ذكي لتكنولوجيا المعلومات وتكاملات التوصيل والتشغيل. وبذلك يمكنك تقليل التكاليف والمخاطر باستخدام هذه الأداة الموثوقة.