شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من الخبراء من كثرة التعرض للموبايل، حيث إن تسعة من كل عشرة أطفال لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أو التمرين، ويقضون وقتًا طويلاً على الشاشات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيتحرك الأطفال الذين يقضون ساعات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل أقل، بينما يعطل الضوء الأزرق من الأجهزة أنماط نومهم.

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ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة لوفبورو وجامعة لندن الجامعية بتحليل وقت الشاشة والنوم والنشاط البدني لدى الأطفال.

وذكرت الدراسة، في مجلة JAMA Pediatrics، أن 9.7% من الأطفال البالغين من العمر 14 عامًا يقضون وقتا كبيرا أمام الموبايل فى المملكة المتحدة، ويقضى أكثر من ثلاثة أرباع المراهقين أكثر من ساعتين على الشاشات يوميًا.

ولا يوجد فى إنجلترا إرشادات حول وقت الشاشة، لكن في كندا ينصح باستخدام أقل من ساعتين يوميًا للأطفال الصغار. وأظهرت النتائج أن 23.1% فقط من الأطفال الذين يبلغون 14 عامًا يستخدمون الموبايل بإفراط.

ووجد الباحثون أيضًا أن أكثر من طفل من بين كل 10 أطفال فشل فى الحصول على أكثر من ثمانى ساعات من النوم فى ليلة مدرسية، و40.5% فقط يحصلون على مقدار التمرينات التى يوصى بها هيئة الصحة البريطانية.