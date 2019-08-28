شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BBC تطلق مساعدا صوتيا لفهم اللهجات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مساعدا افتراضيا على غرار سيرى بهواتف أيفون، والذى سيعمل عبر السماعات الذكية وأجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة لفهم اللهجات الإقليمية.

تم إنشاء المساعد، المعروف باسم Beeb، بواسطة فريق بى بى سى، وسيتم إطلاقه العام المقبل، وفقًا لصحيفة الجارديان.

وسيتم دمج المساعد الشخصى فى موقع بى بى سى وتطبيق iPlayer، مما يمكّن الناس من العثور على برامجهم المفضلة والتفاعل مع الخدمات عبر الإنترنت باستخدام صوتهم، كما سيتم إتاحته للمصنعين الذين يرغبون فى دمجه بأجهزتهم الخاصة.

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ويقال إن موظفى هيئة الإذاعة البريطانية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة مدعوون لتسجيل أصواتهم للمساعدة فى تدريب البرنامج على التعرف على لهجات مختلفة، إذ يأتى ذلك بعد أن كافح بعض المساعدين الظاهريين الذين طورتهم الولايات المتحدة لفهم لهجات بريطانية إقليمية قوية، مثل Scouse و Geordie.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن وجود مساعد خاص بها سيمكنها من تجربة البرامج والميزات والخبرات الجديدة دون الاضطرار للحصول على إذن شخص آخر لتطويرها بطريقة معينة.

وقال متحدث باسم BBC: "سيسمح أيضًا لهيئة الإذاعة البريطانية أن تكون أكثر طموحًا فى المحتوى والميزات التى يمكن للمستمعين الاستمتاع بها".