شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كتلة نورى المالكى" تنفى امتلاك "الحمامى" لاستثمارات بـ 30 مليار دولار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون العراقية، ما جاء فى أحد التقارير الإعلامية التى تشير إلى تحكم النائب، كاظم فنجان الحمامى باستثمارات فى مصر تصل إلى 30 مليار دولار.

وقال بهاء الدين النورى، الناطق باسم الكتلة التى يرأسها، نورى المالكى، فى بيان صحفي، مساء الثلاثاء، إن "تقريرا ادعى فيه من أطلقه، امتلاك النائب كاظم الحمامى لاستثمارات فى مصر تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، فى حين تؤكد التقارير الرسمية المصرية أن مجموع الاستثمارات الخارجية فيها من كل دول العالم يبلغ ثلاثة مليارات فقط".

وأضاف أن ذلك يؤكد زيف الادعاءات التي تطلق ضد النائب كاظم الحمامى.

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ودعا المؤسسات الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والموضوعية قبل نشر أي خبر، كما دعا "الجمهور الواعي إلى عدم الإنصات إلى أكاذيب وادعاءات خيالية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا يشير إلى استثمارات كبيرة يديرها الحمامي في مصر تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.