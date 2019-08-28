كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Netflix” تطلق تحديثا يسهل العثور على أحدث الأفلام والعروض

متابعة-سنيار: أطلقت Netflix تحديثا من شأنه أن يسهل العثور على أحدث الأفلام والعروض، وكذلك تتبع الإصدارات المستقبلية.

بدأت علامة التبويب “الأحدث” الجديدة في الظهور على قوائم التلفزيون لمشتركي Netflix.

وتوفر هذه الميزة للمستخدمين قائمة بأحدث الإصدارات (“Brand New”) على خدمة بث الفيديو، إلى جانب ما يتم إصداره خلال الأسبوعين المقبلين (“Coming this week” و “Coming next week.”)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي Netflix النقر على زر “Remind Me” الذي سيرسل إخطارا إلى المستخدم عند إصدار العنوان.

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إذا كنت تستخدم خدمة بث الفيديو على تلفزيون ذكي أو وحدة تحكم للألعاب أو جهاز بث مثل Apple TV أو Google Chromecast، فيجب أن تبدأ مشاهدة هذه الميزة الجديدة بدءا من الاثنين.

وفقا لـ Variety، بدأت الشركة طرح الميزة على بعض المستخدمين الأسبوع الماضي، وتتوفر ميزة مماثلة على Android مع قسم “Coming Soon”، كما يتم اختبارها حاليا على نظام التشغيل iOS.

سيتم تنظيم علامة التبويب “الأحدث” بناءا على تفضيلات كل مستخدم وسيتم تحديثها على مدار اليوم.