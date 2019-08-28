كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “radrunner” دراجة كهربائية بمقعدين ومساحة تخزين

متابعة-سنيار: أعلنت “rad power bikes” عن دراجة كهربائية جديدة يمكنها حمل ما يصل إلى 300 رطل مع سطح خلفي يمكنه حمل شخص آخر أو بعض البضائع الثقيلة.

مدعومة بمحرك 750 واط، تم تزويد “radrunner” بوظائف مفيدة تجعلها دراجة ذات مقعدين ودراجة كهربائية لنقل البضائع.

وقال مايك رادنبو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الدراجات الكهربائية في rad: “لقد قمنا ببناء “radrunner” لتكون فعالة وممتعة بسعر سيمكن المزيد من الأشخاص يقبلون على الدراجات الكهربائية”

يوفر “radrunner” أوضاع ركوب متعددة وقدرة تحميل تبلغ 300 رطل، بما في ذلك 120 رطلا على السطح الخلفي الموسع.

يمكن تحويل السطح إلى مقاعد على غرار سكوتر مع مقعد السائق و “مجموعة الركاب”، والتي تشمل المقعد الخلفي، وأوتاد القدم القابلة للطي، وتنورة واقية للعجلات. وفي الوقت نفسه، تضمن إطارات الطرق الوعرة مقاس 20 بوصة × 3.3 بوصة قيادة ثابتة.

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ويعتبر ناقل الحركة أحادي السرعة محور بساطة “radrunner”، مما يسمح للركاب بتزويد أنفسهم بسرعة بمحرك محور الترس، والمقبض الملتوي، والقوة عند الطلب، وأربعة مستويات من المساعدة على الدواسة.

تشتمل “radrunner” على محرك قوي محور الدوران (750 واط في الولايات المتحدة، و 500 واط في كندا، و 250 واط في أوروبا)، وبطارية ليثيوم أيون طويلة المدى 48 فولت 14 ساعة لمدة تتراوح بين 25 و 45 كم لكل شحنة، ومصباح أمامي مدمج، ومصباح خلفي، و ضوء الفرامل، وتشمل العناصر الأخرى المقاود المستقيمة، مسند الساق المزدوج.

“radrunner” متاحة للشراء في الولايات المتحدة مقابل 1.299 دولار أمريكي من 11 سبتمبر وفي كندا وأوروبا 1799 دولار كندي و 1.199 يورو في أواخر سبتمبر.

تباع حزمة الركاب وملحقات وحدة التحكم المركزية بشكل منفصل مقابل 99 دولارا أمريكيا لكل منها.