كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ساعة كرونوغراف سويسرية بسيطة من “Hauter”

متابعة-سنيار: تم إطلاق ساعة كرونوغراف جديدة بسيطة عبر منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، من قبل Hauter.

ساعة كوارتز الفريدة من نوعها مزودة بحركة سويسرية عالية الجودة، وهي متاحة بلونين فضي أو أسود، ويمكن دمجهما مع حزام جلد إيطالي أو شبكة معدنية.

Advertisements

ساعة Hauter متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 150 يورو، أو 136 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم شحنها إلى الداعمين في نوفمبر 2019.