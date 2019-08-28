كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| القفل الذكي “Fido” يُفتح باستخدام البصمة أو التطبيق أو البلوثوت أو الرمز المميز

متابعة-سنيار: على منصة التمويل Indiegogo، تم إطلاق قفل ذكي جديد يحمل اسم Fido، وقد جمع بالفعل أكثر من 300.000 دولار بفضل ما يقرب من 2000 من المؤيدين مع بقاء 26 يوما على نهاية حملته.

حاز Fido by UJIA على جائزة Red Dot Design لعام 2019، وهي جائزة مقدمة من Design Zentrum Nordhein Westfalen في Essen بألمانيا.

Fido قفل ذكي تم تصميمه خصيصا لسهولة التركيب ، وهو غير قابل للكسر وغير قابل للاختراق، ويوفر العديد من ميزات الأمان المتقدمة.

تم تزويد القفل ببطارية يصل عمرها إلى 365 يوما، ويأتي بضمان مدى الحياة.

يوفر القفل الذكي أربع طرق لإلغاء القفل بما في ذلك بصمة الإصبع والتطبيق وبلوتوث وبطاقة الوصول.

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تطبيق FIDO لديه واجهة مباشرة وسهلة الاستخدام لإدارة ميزات القفل الذكية، من خلال الهاتف الذكي، وهو متوافق مع أنظمة أندرويد و iOS.

يتوفر القفل الذكي Fido على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 139 دولارا وهو متوفر إما باللونين الأسود أو الأبيض حسب ديكورك الداخلي.