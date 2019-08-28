كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تختبر تطبيقا للمحادثات على إنستغرام أطلقت عليه اسم “Threads”

متابعة-سنيار: بدأت شركة “فيسبوك” اختبار تطبيق مراسلة جديد باسم “Threads” مختص بالمحادثات مع الأصدقاء المقربين على منصة “إنستغرام”

وبحسب التقرير الصادر عن موقع “The Verge”، فإن “فيسبوك” تعمل حاليا على تطبيق مراسلة لمستخدمي “إنستغرام” بشكل منفصل عن التطبيق الرئيسي.

التطبيق الجديد يسمح للمستخدمين بمشاركة معلومات على “إنستغرام” مثل الموقع الجغرافي ونسبة شحن البطارية، بالإضافة إلى جميع مزايا تطبيق “إنستغرام” الخاصة بالرسائل وتحرير الصور والفيديو.

ووفقا لذات المصدر، تعد مزايا تطبيق “Threads” شبيهة لميزة الرسائل على تطبيق “سناب شات”، والذي تستمر “فيسبوك” بنسخ المزايا منه، حيث سيجمع “Threads” بين مزايا “إنستغرام” الأساسية ومزايا المحادثة في “سناب شات”.

ويرجح أن يمثل تطبيق “Threads” بالنسبة لـ”فيسبوك” و”إنستجرام” محاولة جديدة للتقليل من جاذبية “سناب شات”، والحصول على جزء من مستخدميه الأصغر سناً.

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وفي حال نشر أحد الأصدقاء مؤخراً قصة على سبيل المثال، بالإمكان مشاهدتها من داخل تطبيق “Threads”، والذي يحتوي على كاميرا يمكن استخدامها لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء المقربين.

وعملت “فيسبوك” خلال فترة سابقة منذ عام 2017، على تطبيق مراسلة باسم “Instagram Direct”، لكنها ألغته قبل صدوره في مايو (أيار) 2019، وعادت للفكرة من جديد بتطبيق يقدم مزايا متعددة لكن بالتركيز أكثر على خاصية المحادثات.

وكان مارك زوكربيرج ذكر في وقت سابق من هذا العام إنه يعتزم إعادة تشكيل موقع Facebook ليصبح شبكة اجتماعية “تركز على الخصوصية”، تتمحور حول الرسائل الخاصة حيث يبحث الناس عن طرق عامة أقل للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لنسخة أكثر خصوصية من Instagram أن تحقق ذلك.