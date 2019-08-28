شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة فضائية تابعة للقوات الجوية الأمريكية تسجل رقماً قياسياً جديداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور طائرة الفضاء X-37B التابعة لسلاح الجو الأمريكى حول الأرض منذ 7 سبتمبر 2017، مما يجعلها تتفوق على الرقم القياسى السابق البالغ 717 يومًا و20 ساعة و42 دقيقة.

وبينما لا يُعرف الكثير عن الطراز X-37B ، إلا أنه لديه القدرة على الاستمرار فى العمل لفترات طويلة من الوقت بفضل جزء من الألواح الشمسية وعدم وجود طاقم بشري.

نقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكى، بدأ سلاح الجو فى وضع الطائرة الفضائية فى مداراتها المحددة منذ عام 2010، مع استمرار أول مهمة لمدة 224 يومًا.

استغرقت كل مهمة متتالية حوالي 200 يوم أطول من الرحلة السابقة، وبالتالى فإن المهمة الحالية “OTV-5” قد تبقى فى المدار لعدة أشهر أخرى.

ذكرت صحيفة ديلى بيست، أن X-37B صممت خصيصا لحمل أحمال تجريبية من أجهزة الاستشعار مثل الكاميرات عالية التقنية من مختلف الأنواع، وأجهزة الاستشعار الإلكترونية ورادارات رسم الخرائط الأرضية، كما أن قدرتها على الهبوط بسهولة تعنى من الناحية الافتراضية إمكانية استخدامها لإرسال قمر صناعى للتجسس إلى المدار لفترة اختبار، ثم إعادته بأمان إلى الأرض لإجراء أى تعديلات.

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وفقًا لبيان حقائق المهمة العامة للمركبة، "تتمثل الأهداف الرئيسية للطائرة X-37B فى شقين، هما تقنيات المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لمستقبل أمريكا فى تجارب الفضاء والتشغيل التى يمكن إعادتها إلى الأرض وفحصها".