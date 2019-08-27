تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ستيف جوبز فى القاهرة وذكاء اصطناعى يمكنه منافسة شكسبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم عدد من الأخبار التكنولوجية المهمة، وعلى رأسها ظهور ستيف جوبز بأحد مقاهى القاهرة وتطوير برنامج ذكاء اصطناعى يمكنه منافسة شكسبير فى كتابة القصص، جنبا إلى جنب بعض الأخبار الفلكية مثل نجاح مهمة مركبة الروبوت "فيدور" فى الفضاء وتحذيرات ناسا من كويكب، لذا نستعرض فيما يلى أبرز هذه الأخبار. مكتب الكارتل الألمانى يرفع قضية فيس بوك إلى المحكمة العليا

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