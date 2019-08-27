تكنولوجيا: الصين تعرض منظومة ليزر للدفاع الجوى بـ"ماكس - 2019"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة Global Times الصينية بأن بكين ستكشف في معرض "ماكس – 2019" الدولى للطيران والفضاء الذي تفتتح أعماله اليوم في ضواحي موسكو عن منظومة ليزر للدفاع الجوي. وبحسب موقع روسيا اليوم، أضافت الصحيفة أن الجناح الصيني في المعرض يقدم أيضا طائرة AG600 البرمائية ومقاتلة JF-17 للجيل الخامس ودرون Wing Loong-2 الضارب الذي يتميز بفترة تحليق طويلة. Advertisements وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن منظومة الليزر القصيرة المدى LW-30 بقدرة 30 كيلوواط تم تصميمها في المؤسسة العلمية الإنتاجية الفضائية الصينية، وأنها تتضمن عربة مزودة بالليزر المقاتل وعربة رادار واتصال وعربة أجهزة مساعدة. ويمكن أن يستخدم الليزر المقاتل لتدمير وسائل توجيه الأسلحة فائقة الدقة والدرونات والصواريخ الموجهة وغيرها من الأهداف الجوية. وتتاح لزوار الجناح الصيني أيضا فرصة للاطلاع على نموذج مجسم لطائرة الركاب الصينية الروسية عريضة الهيكل CR929، وعلى الرغم من مشاركة الصين في عدد من الدورات السابقة لمعرض ماكس 2019، إلا أنها تشارك هذا العام بوصفها "بلدا شريكا" للمرة الأولى.

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