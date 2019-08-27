Vivo تستعرض لنا هاتفها الرائد المقبل Vivo NEX 3 في فيديو تشويقي

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نتوقع من شركة Vivo أن تُعلن عن الهاتف Vivo NEX 3 في شهر سبتمبر المقبل، وهو الهاتف الذي تأكد أنه سيضم شاشة الشلال المنحنية الطرفين وأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. بينما ننتظر الحصول على تاريخ رسمي للإعلان والإطلاق، قررت شركة Vivo نشر مقطع فيديو في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تكشف فيه عن مظهر الهاتف.

لقد شق طريقه إلى سيدني ولندن وسيول، وأظهر للعالم شاشته الضخمة، والكاميرا الأمامية المنبثقة، والكاميرات الثلاثة في واجهته الخلفية. وكما أوضحنا لكم من قبل، فسوف يضم الهاتف شاشة تمتاز بطرفين منحنيين للغاية لدرجة أن بعض الشركات الصينية قررت إطلاق إسم الشلال على هذه الشاشة. وتحتوي الواجهة الخلفية للهاتف Vivo NEX 3 على شعار NEX في الأسفل وثلاث كاميرات في وحدة دائرية الشكل، وهي مصممة لتشبه تصميم ساعة اليد لسبب ما.

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وبناء على اللقطات في الفيديو، فيبدو أن الهاتف Vivo NEX 3 سيضم كاميرا أساسية جنبًا إلى جنب مع كاميرا أخرى مسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وكاميرا واسعة الزاوية على الأرجح. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا إحدى اللقطات في الفيديو أيضًا أن الهاتف Vivo NEX 3 سيضم آلية منبثقة في الجزء العلوي من الهاتف على غرار الهاتف Vivo X27 Pro تضم كاميرا أمامية مزدوجة.

على أي حال، نحن ما زلنا ننتظر أن نسمع المزيد من الشركة حول المواصفات الأخرى للهاتف Vivo NEX 3 مثل نوعية المعالج ومقدار الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، وما إلى ذلك من المواصفات الأخرى، ولكن نظرًا إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في الشهر المقبل، فنحن لن نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا.