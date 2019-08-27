الصور تستعرض لنا الهاتف Galaxy M30s مع ثلاث كاميرات في الخلف وتغيير طفيف على مستوى التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج حاليًا على الهاتف Galaxy M30s الذي من المفترض أن يكون بديلاً أفضل للهاتف Galaxy M30 الحالي. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا في الفترة الماضية على صور لغطاء واقي لمح إلى أن الهاتف Galaxy M30s القادم من شركة سامسونج سيتخلى عن واحدة من الكاميرات الثلاثة في واجهته الخلفية، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال، فالهاتف Galaxy M30s سيواصل إستخدام ثلاث كاميرات، على الرغم من أنه تم إعادة تصميم الوحدة التي تضم هذه الكاميرات الثلاثة.

سيتم في الهاتف Galaxy M30s الجديد ترقية دقة الكاميرا الأساسية من 13 ميغابكسل إلى 48 ميغابكسل. وبالنسبة لوحدة الكاميرا التي أصبحت واسعة الآن، فهي أصبحت تضم الفلاش LED كذلك. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فسوف يضم الهاتف Galaxy M30s كذلك كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا ثالثة لإستشعار معلومات العمق، كما هو الحال في الهاتف Galaxy M30.

سيحصل الهاتف Galaxy M30s كذلك على معالج أفضل من فئة Exynos 9610، وهو نفسه المعالج الموجود في الهاتف Galaxy A50 مع العلم بأن هذا المعالج يضم أربعة أنوية Cortex-A73 بدلاً من إثنتين ومعالج الرسوميات المميز Mali-G72 MP3 الذي يحسن أداء الرسوميات ويعزز الكفاءة في إستهلاك الطاقة.

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وعندما يتعلق الأمر بسعة البطارية في الهاتف Galaxy M30s، فهي ستبقى في حدود 5000mAh، ولكن يبدو Galaxy M30s هاتفًا أفضل من الهاتف Galaxy A50. عمومًا، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy M30s في شهر سبتمبر المقبل بالهند بسعر يتراوح بين 195$ و 300$.