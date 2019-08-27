شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. فيديو جديد يكشف عن تصميم هاتف أيفون 11 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال أمامنا أقل من شهر قبل أن تكشف أبل عن هواتف أيفون لعام 2019، حيث تنتشر حاليا الكثير من الشائعات بشكل كبير عن الهواتف الذكية، حيث يكشف التسريب الأخير لمحة عما يمكن أن تبدو عليه أجهزة أيفون الجديدة - والتى من المتوقع أن يطلق عليها iPhone 11 وiPhone 11 Pro.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد نشرت قناة YouTube ConceptsiPhone مقطع فيديو لما تدعى أنه "نماذج واقعية" لهاتفى أيفون 11 وايفون 11 برو، حيث تتميز النماذج المعروضة فى الفيديو بتصميم من الذهب الوردى، مع دعم باللون البيج وحواف من الذهب الوردى.

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وكما هو الحال مع الطرز السابقة، يتميز الجزء الخلفى من جهاز أيفون بشعار أبل، بالإضافة إلى كلمة "iPhone" - وهي ميزة كان يُشاع سابقًا أنها مفقودة، وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، يبدو أن لدى أيفون كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مع ترتيب العدسة الثلاثة فى مربع فى الجزء العلوي الأيسر من الجهاز.

وتشير لمحة سريعة فى الجزء السفلى من الهاتف الذكى إلى أن منفذ Lightning المخيف يمكن أن يظل فى أجهزة أيفون لهذا العام، بدلاً من التحديث إلى منفذ USB-C المستخدم على نطاق واسع، ونظرًا لأن الأجهزة الموجودة فى الفيديو عبارة عن طرز، فإن ConceptsiPhone لا يمكنه تشغيلها، لذا فمن الصعب رؤية أى ميزات أخرى.

ويشاع أن أبل ستطلق هذا العام ثلاثة هواتف أيفون جديدة - iPhone 11، بالإضافة إلى iPhone Pro بحجمين، ومن المتوقع أن تكشف أبل عن أجهزتها الجديدة فى كاليفورنيا في العاشر من الشهر المقبل .